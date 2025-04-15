В Кремле заявили, что не увидят "четких контуров" соглашения с США по Украине
Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что с точки зрения Кремля пока нет "четких контуров" соглашения с США относительно Украины, но есть "политическая воля" двигаться в этом направлении.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "ТАСС"
Прямая речь Пескова: "Хочется надеяться на лучшее, что эта работа будет иметь положительные результаты. Сейчас мы не стали бы точно говорить о каких-то временных рамках".
Детали: Также, по его словам, контакты с США, в частности встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, были положительными и полезными.
"Мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место", - отметил Песков.
"Ведется достаточно напряженная работа. Вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется. Имею в виду в контексте недавней встречи, состоявшейся в Санкт-Петербурге, Путина с господином Уиткоффом", – сказал Песков, отметив, что работают и другие каналы.
Предыстория:
- 11 апреля специальный посланник Трампа Стив Уиткофф провел встречу с правителем РФ Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался потенциальный путь к урегулированию в Украине. По данным пропагандистских СМИ РФ, разговор длился 4,5 часа.
- Комментируя этот свой визит, он заявил, что обсудил с Путиным шаги, которые могут положить конец войне в Украине. Также, по его словам, ключ к общему соглашению вращается вокруг "пяти территорий". "Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но это гораздо больше", – сказал он.