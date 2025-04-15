В Кремле заявили, что не увидят "четких контуров" соглашения с США по Украине

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что с точки зрения Кремля пока нет "четких контуров" соглашения с США относительно Украины, но есть "политическая воля" двигаться в этом направлении.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "ТАСС"

Прямая речь Пескова: "Хочется надеяться на лучшее, что эта работа будет иметь положительные результаты. Сейчас мы не стали бы точно говорить о каких-то временных рамках".

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Детали: Также, по его словам, контакты с США, в частности встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, были положительными и полезными.

"Мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место", - отметил Песков.

"Ведется достаточно напряженная работа. Вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется. Имею в виду в контексте недавней встречи, состоявшейся в Санкт-Петербурге, Путина с господином Уиткоффом", – сказал Песков, отметив, что работают и другие каналы.

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