Штраф за порушення військового обліку можна буде сплатити в "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" влітку дозволить військовозобов’язаним сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яку цитує пресслужба відомства

Деталі: Зазначається, що процедура онлайн-сплати виглядатиме наступним чином:

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подання користувачем заяви в "Резерв+" про визнання порушення

отримання постанови про порушення у "Резерв+"

сплата штрафу за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.

Водночас сервіс матиме часові обмеження. Після подання заяви про порушення у "Резерв+" та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% знижкою. При невиконанні цієї умови доведеться сплачувати штраф у повному обсязі.

Для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4316-IX від 13.03.2025, що вносить відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо добровільного погашення штрафів.