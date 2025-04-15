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Штраф за нарушение воинского учета можно будет оплатить в "Резерв+"

Валентина РоманенкоВторник, 15 апреля 2025, 15:32
Штраф за нарушение воинского учета можно будет оплатить в Резерв+
иллюстрация МОУ

Приложение "Резерв+" летом позволит военнообязанным оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, которую цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Отмечается, что процедура онлайн-оплаты будет выглядеть следующим образом:

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  • подача пользователем заявления в "Резерв+" о признании нарушения
  • получение постановления о нарушении в "Резерв+"
  • уплата штрафа по реквизитам в приложении с автоматическим подтверждением выполнения постановления.

В то же время сервис будет иметь временные ограничения. После подачи заявления о нарушении в "Резерв+" и вынесения постановления гражданин будет иметь 20 дней для уплаты штрафа с 50% скидкой. При невыполнении этого условия придется платить штраф в полном объеме.

Для граждан, которые уже проходят военную службу, но до сих пор имеют такой штраф, предусмотрено полное освобождение от его уплаты.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4316-IX от 13.03.2025, который вносит соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно добровольного погашения штрафов.

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