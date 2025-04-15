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США заблокували заяву G7 із засудженням РФ за удар по Сумах – ЗМІ

Христина Бондарєва, Євген КізіловВівторок, 15 квітня 2025, 15:51
США заблокували заяву G7 із засудженням РФ за удар по Сумах – ЗМІ
фото: Getty Images

Сполучені Штати відмовились разом із союзниками по Групі семи (G7) робити спільну заяву із засудженням російської атаки на Суми 13 квітня, яка вбила 35 людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Деталі: Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила союзникам по G7, що не може підписати заяву із засудженням атаки, оскільки "працює над збереженням простору для мирних переговорів", за словами людей, знайомих з дипломатичним листуванням.

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Канада, яка цього року головує в G7, повідомила союзникам, що без схвалення з боку США спільну заяву випустити неможливо, відзначили співрозмовники агентства. 

У заяві G7 планували оголосити, що удар по Сумах є доказом того, що Росія сповнена рішучості продовжувати війну.

Після атаки РФ на Суми майже 50 країн і міжнародних організацій виступили на підтримку України, заявив Володимир Зеленський у понеділок у своєму щоденному зверненні.

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Удар Росії по Сумах стався через два дні після того, як Владімір Путін майже п'ять годин зустрічався зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі, щоб обговорити припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, у понеділок президент Трамп, коментуючи пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot, натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".

Трамп також заявив, що "не має нічого спільного" з війною Росії проти України та стверджував, що йому сказали, нібито Росія припустилася помилки в Сумах.

Читайте також аналіз "ЄП" після удару РФ по Сумах: Від покарання до примирення: що змінилося у реакції світу на воєнні злочини Росії

СШАG7війнаУкраїна
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