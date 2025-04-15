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США заблокировали заявление G7 с осуждением РФ за удар по Сумах – СМИ

Кристина Бондарева, Евгений КизиловВторник, 15 апреля 2025, 15:51
США заблокировали заявление G7 с осуждением РФ за удар по Сумах – СМИ
фото: Getty Images

Соединенные Штаты отказались вместе с союзниками по Группе семи (G7) делать совместное заявление с осуждением российской атаки на Сумы 13 апреля, которая убила 35 человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Детали: Администрация президента США Дональда Трампа сообщила союзникам по G7, что не может подписать заявление с осуждением атаки, поскольку "работает над сохранением пространства для мирных переговоров", по словам людей, знакомых с дипломатической перепиской.

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Канада, которая в этом году председательствует в G7, сообщила союзникам, что без одобрения со стороны США совместное заявление выпустить невозможно, отметили собеседники агентства.

В заявлении G7 планировали объявить, что удар по Сумам является доказательством того, что Россия полна решимости продолжать войну.

После атаки РФ на Сумы почти 50 стран и международных организаций выступили в поддержку Украины, заявил Владимир Зеленский в понедельник в своем ежедневном обращении.

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Удар России по центру Сум произошел через два дня после того, как Владимир Путин почти пять часов встречался со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить прекращение огня в Украине.

Напомним, в понедельник президент Трамп, комментируя предложение Украины приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, намекнул, что Владимир Зеленский "начал войну".

Трамп также заявил, что "не имеет ничего общего" с войной России против Украины, и утверждал, что ему сказали, якобы Россия допустила ошибку в Сумах.

Читайте также анализ "ЕП" после удара РФ по Сумам: От наказания до примирения: что изменилось в реакции мира на военные преступления России.

СШАG7войнаУкраина
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