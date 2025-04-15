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Генштаб: Сили оборони уразили ракетну бригаду РФ, яка вдарила по Сумах Вербної неділі

Валентина РоманенкоВівторок, 15 квітня 2025, 16:37
Генштаб: Сили оборони уразили ракетну бригаду РФ, яка вдарила по Сумах Вербної неділі
ілюстрація Генштабу

Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині, яка у Вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України,  Служби безпеки України,  у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України".

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Деталі: Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.

У Генштабі наголошують: Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату.

Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих військових об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти України, додають військові.

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Передісторія:

війнаГенштабСуми
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