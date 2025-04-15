Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Генштаб: ВСУ поразили ракетную бригаду РФ, которая ударила по Сумам в Вербное воскресенье

Валентина РоманенкоВторник, 15 апреля 2025, 16:37
Генштаб: ВСУ поразили ракетную бригаду РФ, которая ударила по Сумам в Вербное воскресенье
иллюстрация Генштаба

Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ на Курщине, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу Сумы.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, которые причастны к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины".

Реклама:

Детали: В частности, поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются.

В Генштабе подчеркивают: Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые осуществляют обстрелы мирных городов и мирных жителей Украины, будут установлены, их обязательно настигнет возмездие.

Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным военным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины, добавляют военные.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

войнаГенштабСумы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
В Кремле заявили, что не увидят "четких контуров" соглашения с США по Украине
Российские пропагандисты "засветили" пункт управления дронами в Москве
Зеленский прокомментировал заявление Уиткоффа о "5 территориях" в мирном соглашении
Во Франции заявили об обеспокоенности по поводу обязательств США перед НАТО
Последние новости
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
08:55
Сборная Украины по тяжелой атлетике завершила чемпионат Европы с 13 медалями в активе
Все новости...
Реклама:
Реклама: