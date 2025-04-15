У ЄС вірять, що проєкт угоди про надра зі США змінять "в інтересах України"
У Європейському Союзі розуміють, що попередній проєкт угоди України зі США про надра містив деякі положення, несумісні з законодавством ЄС, і отже, є неприйнятними для Києва, але вірять, що українська влада зможе домовитися про вигідний варіант.
Джерело: речник Єврокомісії Гійом Мерсьє на брифінгу 15 квітня в Брюсселі цитує "Європейська правда"
Деталі: Мерсьє зазначив, що у ЄС вірять, що під час перемовин зі США щодо угоди про корисні копалини Україна зможе добитися, щоб її текст відповідав її інтересам.
"Виходячи з того, що ми бачили в минулому, ми вітаємо заяву президента Зеленського про те, що деякі положення (угоди про мінерали) були несумісні з законодавством ЄС, і що ці умови не будуть прийнятними для України", – заявив речник Єврокомісії.
"Ми віримо, що українська влада проведе переговори щодо проєкту угоди в інтересах України", – додав він.
Передісторія:
- 11 квітня українська делегація у ході технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції. Але перспективи прориву після зустрічі 11 квітня можна назвати мізерними, враховуючи її "антагоністичну" атмосферу.
- "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.