У ЄС вірять, що проєкт угоди про надра зі США змінять "в інтересах України"

У Європейському Союзі розуміють, що попередній проєкт угоди України зі США про надра містив деякі положення, несумісні з законодавством ЄС, і отже, є неприйнятними для Києва, але вірять, що українська влада зможе домовитися про вигідний варіант.

Джерело: речник Єврокомісії Гійом Мерсьє на брифінгу 15 квітня в Брюсселі цитує "Європейська правда"

Деталі: Мерсьє зазначив, що у ЄС вірять, що під час перемовин зі США щодо угоди про корисні копалини Україна зможе добитися, щоб її текст відповідав її інтересам.

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"Виходячи з того, що ми бачили в минулому, ми вітаємо заяву президента Зеленського про те, що деякі положення (угоди про мінерали) були несумісні з законодавством ЄС, і що ці умови не будуть прийнятними для України", – заявив речник Єврокомісії.

"Ми віримо, що українська влада проведе переговори щодо проєкту угоди в інтересах України", – додав він.

Передісторія:

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11 квітня українська делегація у ході технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції. Але перспективи прориву після зустрічі 11 квітня можна назвати мізерними, враховуючи її "антагоністичну" атмосферу.

"ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.