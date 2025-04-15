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У ЄС вірять, що проєкт угоди про надра зі США змінять "в інтересах України"

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоВівторок, 15 квітня 2025, 16:51
У ЄС вірять, що проєкт угоди про надра зі США змінять в інтересах України
Гійом Мерсьє. фото uatv.ua

У Європейському Союзі розуміють, що попередній проєкт угоди України зі США про надра містив деякі положення, несумісні з законодавством ЄС, і отже, є неприйнятними для Києва, але вірять, що українська влада зможе домовитися про вигідний варіант.

Джерело: речник Єврокомісії Гійом Мерсьє на брифінгу 15 квітня в Брюсселі цитує "Європейська правда"

Деталі: Мерсьє зазначив, що у ЄС вірять, що під час перемовин зі США щодо угоди про корисні копалини Україна зможе добитися, щоб її текст відповідав її інтересам.

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"Виходячи з того, що ми бачили в минулому, ми вітаємо заяву президента Зеленського про те, що деякі положення (угоди про мінерали) були несумісні з законодавством ЄС, і що ці умови не будуть прийнятними для України", – заявив речник Єврокомісії.

"Ми віримо, що українська влада проведе переговори щодо проєкту угоди в інтересах України", – додав він.

Передісторія:

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  • 11 квітня українська делегація у ході технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції. Але перспективи прориву після зустрічі 11 квітня можна назвати мізерними, враховуючи її "антагоністичну" атмосферу.
  • "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогуяку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.

СШАпереговориУкраїнаЄС
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