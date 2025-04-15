В ЕС верят, что проект соглашения о недрах с США изменят "в интересах Украины"

В Европейском Союзе понимают, что предыдущий проект соглашения Украины с США о недрах содержал некоторые положения, которые несовместимы с законодательством ЕС, и следовательно, неприемлемы для Киева, но верят, что украинская власть сможет договориться о выгодном варианте.

Источник: спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге 15 апреля в Брюсселе цитирует "Европейская правда"

Детали: Мерсье отметил, что в ЕС верят, что во время переговоров с США по соглашению о полезных ископаемых Украина сможет добиться, чтобы ее текст отвечал ее интересам.

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"Исходя из того, что мы видели в прошлом, мы приветствуем заявление президента Зеленского о том, что некоторые положения (соглашения о минералах) были несовместимы с законодательством ЕС, и что эти условия не будут приемлемыми для Украины", - заявил представитель Еврокомиссии.

"Мы верим, что украинская власть проведет переговоры по проекту соглашения в интересах Украины", - добавил он.

Предыстория:

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11 апреля украинская делегация в ходе технических консультаций по соглашению о полезных ископаемых в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения. Но перспективы прорыва после встречи 11 апреля можно назвать мизерными, учитывая ее "антагонистическую" атмосферу.

"ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.