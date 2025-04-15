Генсек НАТО і Зеленський відвідали Одесу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте здійснив візит до Одеси разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: допис Рютте в X, передає "Європейська правда"

Деталі: Він наголосив на непохитній підтримці НАТО і пообіцяв продовжувати допомогу Україні.

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"Український народ так багато пережив – не тільки російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", – написав Рютте.

Своєю чергою Зеленський у X розповів, що разом з Рютте він відвідав шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень. Він також розмістив відео з цього візиту.

Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень.



Поспілкувалися з воїнами. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую хлопцям за силу, за витримку, за захист наших людей.… pic.twitter.com/zUv2nsl4pR РЕКЛАМА: April 15, 2025

"Поспілкувалися з воїнами. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую хлопцям за силу, за витримку, за захист наших людей", – написав він.

4 квітня після завершення міністерської зустрічі Альянсу Рютте заявив, що рішення Альянсу про Україну в НАТО лишається незмінним, попри усі політичні заяви.

Того ж дня перемовник Кремля Кирил Дмитрієв, який перебував у Вашингтоні, заявив, що адміністрація Трампа з розумінням ставиться до позиції глави Кремля Владіміра Путіна про неможливість членства України в НАТО.

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