Генсек НАТО и Зеленский посетили Одессу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершил визит в Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: сообщение Рютте в X, передает "Европейская правда"

Детали: Он отметил непоколебимую поддержку НАТО и пообещал продолжать помощь Украине.

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"Украинский народ так много пережил – не только российскую атаку на Сумы на Вербное воскресенье. Поддержка НАТО непоколебима. Мы и в дальнейшем будем помогать Украине, чтобы она могла защитить себя сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и крепкий мир", – написал Рютте.

В свою очередь Зеленский в X рассказал, что вместе с Рютте он посетил госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений. Он также разместил видео с этого визита.

Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень.



Поспілкувалися з воїнами. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую хлопцям за силу, за витримку, за захист наших людей.… pic.twitter.com/zUv2nsl4pR РЕКЛАМА: April 15, 2025

"Пообщались с воинами. Отметил защитников государственными наградами. Спасибо ребятам за силу, за выдержку, за защиту наших людей", – написал он.

4 апреля после завершения министерской встречи Альянса Рютте заявил, что решение Альянса об Украине в НАТО остается неизменным, несмотря на все политические заявления.

В тот же день переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев, который находился в Вашингтоне, заявил, что администрация Трампа с пониманием относится к позиции главы Кремля Владимира Путина о невозможности членства Украины в НАТО.

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