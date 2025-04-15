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Генсек НАТО и Зеленский посетили Одессу

Иванна Костина, Евгений КизиловВторник, 15 апреля 2025, 17:36
Генсек НАТО и Зеленский посетили Одессу
фото: Рютте в Х

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершил визит в Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: сообщение Рютте в X, передает "Европейская правда"

Детали: Он отметил непоколебимую поддержку НАТО и пообещал продолжать помощь Украине.

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"Украинский народ так много пережил – не только российскую атаку на Сумы на Вербное воскресенье. Поддержка НАТО непоколебима. Мы и в дальнейшем будем помогать Украине, чтобы она могла защитить себя сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и крепкий мир", – написал Рютте.

В свою очередь Зеленский в X рассказал, что вместе с Рютте он посетил госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений. Он также разместил видео с этого визита.

"Пообщались с воинами. Отметил защитников государственными наградами. Спасибо ребятам за силу, за выдержку, за защиту наших людей", – написал он.

4 апреля после завершения министерской встречи Альянса Рютте заявил, что решение Альянса об Украине в НАТО остается неизменным, несмотря на все политические заявления.

В тот же день переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев, который находился в Вашингтоне, заявил, что администрация Трампа с пониманием относится к позиции главы Кремля Владимира Путина о невозможности членства Украины в НАТО.

Также читайте статью о встрече НАТО в Брюсселе: "С Трампом любой ценой? Чем готова поступиться Европа, чтобы США не вышли из НАТО".

НАТОЗеленскийОдесса
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