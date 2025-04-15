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Зеленський розповів, як проходять турецькі переговори про безпеку в Чорному морі

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 15 квітня 2025, 18:39
Зеленський розповів, як проходять турецькі переговори про безпеку в Чорному морі
фото: Getty Images

У Туреччині проходять переговори, які стосуються питань безпеки в Чорному морі. Вони відбуваються на рівні військових за участю лідерів "коаліції рішучих" – Великої Британії та Франції.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції в Одесі 15 квітня після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, у Туреччині відбувається зустріч на рівні військових щодо Чорноморської безпеки і "стосується передусім "коаліції охочих".

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"Сьогодні це проговорюється ці два дні на майданчику наших турецьких колег. Вони запросили. І там будуть представники тих, хто представляє Європу, як це було на саміті в Парижі – це Британія, Франція, присутня обовʼязково Україна і сторона, яка приймає – Туреччина", – додав він.

У Міністерстві оборони Туреччини раніше повідомили, що 15-16 квітня в країні відбудеться зустріч, на якій обговорюватиметься питання безпеки Чорного моря після потенційного припинення вогню між Україною та Росією.

Хоча до цього турецькі ЗМІ писали, на зустрічі мали бути присутні російські представники, але Анкара це спростувала.

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Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США Росія та Україна домовились обговорити убезпечення судноплавства у Чорному морі.

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору. У США сказали, що вивчать ці вимоги, тоді як у Європі послаблення санкцій відкинули.

ТуреччинапереговориЧорне моревійна
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