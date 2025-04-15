Зеленский рассказал, как проходят турецкие переговоры о безопасности в Черном море

В Турции проходят переговоры, которые касаются вопросов безопасности в Черном море. Они происходят на уровне военных с участием лидеров "коалиции решительных" - Великобритании и Франции.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Одессе 15 апреля после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, в Турции проходит встреча на уровне военных по Черноморской безопасности и "касается прежде всего "коалиции решительных".

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"Сегодня это проговаривается эти два дня на площадке наших турецких коллег. Они пригласили. И там будут представители тех, кто представляет Европу, как это было на саммите в Париже – это Великобритания, Франция, присутствует обязательно Украина и принимающая сторона – Турция", – добавил он.

В Министерстве обороны Турции ранее сообщили, что 15-16 апреля в стране состоится встреча, на которой будет обсуждаться вопрос безопасности Черного моря после потенциального прекращения огня между Украиной и Россией.

Хотя до этого турецкие СМИ писали, что на встрече должны были присутствовать российские представители, но Анкара это опровергла.

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Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США Россия и Украина договорились обсудить безопасность судоходства в Черном море.

Однако после этого Россия выкатила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора. В США сказали, что изучат эти требования, тогда как в Европе ослабление санкций отвергли.