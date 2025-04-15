Сили тероборони показали фільм про роботу комендатури на Курщині
Вівторок, 15 квітня 2025, 19:51
Команда ТРО Медіа презентувала документальний фільм про роботу Військової комендатури на території РФ.
Джерело: Сили територіальної оборони ЗСУ
Дослівно: "Українські військові рятують цивільне населення... російської Курщини. Військова комендатура на території РФ допомагає мешканцям прифронтових сіл, яких обстрілює їхня ж держава.
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Фільм знятий без прикрас, без вигадки. Лише факти, обличчя, голоси і правда – така, якою вона є".
Деталі: Як стверджують в силах оборони, у фільмі зібрані свідчення, які має побачити світ.