Сили тероборони показали фільм про роботу комендатури на Курщині

Команда ТРО Медіа презентувала документальний фільм про роботу Військової комендатури на території РФ.

Джерело: Сили територіальної оборони ЗСУ

Дослівно: "Українські військові рятують цивільне населення... російської Курщини. Військова комендатура на території РФ допомагає мешканцям прифронтових сіл, яких обстрілює їхня ж держава.

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Фільм знятий без прикрас, без вигадки. Лише факти, обличчя, голоси і правда – така, якою вона є".

Деталі: Як стверджують в силах оборони, у фільмі зібрані свідчення, які має побачити світ.