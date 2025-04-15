Силы теробороны показали фильм о работе комендатуры на Курщине
Вторник, 15 апреля 2025, 19:51
Команда ТРО Медиа представила документальный фильм о работе Военной комендатуры на территории РФ.
Источник: Силы территориальной обороны ВСУ
Дословно: "Украинские военные спасают гражданское население... российской Курщины. Военная комендатура на территории РФ помогает жителям прифронтовых сел, которых обстреливает их же государство.
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Фильм снят без прикрас, без выдумки. Только факты, лица, голоса и правда – такая, какая она есть".
Детали: Как утверждают в силах обороны, в фильме собраны свидетельства, которые должен увидеть мир.