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Парламент Словаччини відмовився засуджувати РФ за удари по Сумах і Кривому Рогу

Христина Бондарєва, Євген КізіловВівторок, 15 квітня 2025, 20:38
Парламент Словаччини відмовився засуджувати РФ за удари по Сумах і Кривому Рогу
фото: Getty Images

Палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції, яка засуджує російські атаки на Кривий Ріг і Суми.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SME

Деталі: Пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал, але більшість депутатів відхилили її.

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Рішення було очікуваним, оскільки більшість у парламенті Словаччини контролює коаліція на чолі з премʼєр-міністром Робертом Фіцо.

Зазначимо, що напередодні Фіцо відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього "недостатньо інформації".

Фіцо також відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву з нагоди так званого параду перемоги 9 травня.

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Премʼєр Словаччини вкотре підтвердив, що 9 травня його можна буде знайти у Москві.

СловаччинаУкраїнавійнаросійсько-українська війна
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