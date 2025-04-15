Парламент Словаччини відмовився засуджувати РФ за удари по Сумах і Кривому Рогу

Палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції, яка засуджує російські атаки на Кривий Ріг і Суми.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SME

Деталі: Пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал, але більшість депутатів відхилили її.

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Рішення було очікуваним, оскільки більшість у парламенті Словаччини контролює коаліція на чолі з премʼєр-міністром Робертом Фіцо.

Зазначимо, що напередодні Фіцо відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього "недостатньо інформації".

Фіцо також відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву з нагоди так званого параду перемоги 9 травня.

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Премʼєр Словаччини вкотре підтвердив, що 9 травня його можна буде знайти у Москві.