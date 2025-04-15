Парламент Словакии отказался осуждать РФ за удары по Сумам и Кривому Рогу

Палата депутатов Словакии отклонила проект резолюции, осуждающей российские атаки на Кривой Рог и Сумы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SME

Детали: Предложение на рассмотрение вынес оппозиционный депутат Ондрей Достал, но большинство депутатов отклонили его.

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Решение было ожидаемым, поскольку большинство в парламенте Словакии контролирует коалиция во главе с премьер-министром Робертом Фицо.

Отметим, что накануне Фицо отказался прямо осудить нападение России на Сумы, отметив, что у него "недостаточно информации".

Фицо также отверг призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас к европейским лидерам не посещать Москву по случаю так называемого парада победы 9 мая.

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Премьер Словакии в очередной раз подтвердил, что 9 мая его можно будет найти в Москве.