Більшість обіцяних систем Patriot для України вже доставлені – Генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що більшість із семи зенітно-ракетних комплексів Patriot, які союзники пообіцяли Україні на саміті у Вашингтоні, вже доставлені або прибудуть найближчим часом.

Джерело: Рютте в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна"

Деталі: За словами генерального секретаря, процес передачі зброї не завжди є швидким. Утім, країни-члени НАТО зазвичай дотримуються взятих на себе зобов’язань.

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Пряма мова: "Як правило, між наданням допомоги та її отриманням проходить небагато часу. Візьмемо, наприклад, зобов'язання у Вашингтоні під час останнього саміту НАТО в червні минулого року. Там зобов'язалися поставити Україні сім комплексів Patriot. Це зайняло трохи часу. На щастя, нині більшість з них вже доставлені або будуть доставлені найближчим часом".

Деталі: Рютте наголосив, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, оскільки кожна додаткова установка рятує життя.

Пряма мова: "Україна потребує більше систем ППО. Кожна така установка – це врятовані життя. І ми бачили, наскільки це важливо після останньої трагедії в Сумах, де внаслідок удару російських ракет загинули понад 30 людей. І минуле неділі ми знову побачили, наскільки надзвичайно важливим я наявній систем протиповітряної оборони у вас".

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Деталі: Генсек також повідомив, що НАТО активно координує зусилля як з країнами-членами, так і з державами-партнерами Альянсу, включно зі Швейцарією, Боснією, Аргентиною та Грузією.

Водночас Рютте зауважив, що утримується від публічної критики союзників через темпи постачання допомоги, вважаючи за краще вирішувати подібні питання у форматі закритого діалогу.

Пряма мова: "Не завжди допомагає, якщо я говорю про це занадто відкрито, тому що це може бути сприйнято як критика союзника або іншої країни поза НАТО, які були занадто повільними. Якби я вважав, що вони надто повільні, я б сказав про це телефоном, у стриманій розмові, а не через камери. Це не було б правильно".

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