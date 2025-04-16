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Більшість обіцяних систем Patriot для України вже доставлені – Генсек НАТО

Іван Д'яконовСереда, 16 квітня 2025, 01:19
Більшість обіцяних систем Patriot для України вже доставлені – Генсек НАТО
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що більшість із семи зенітно-ракетних комплексів Patriot, які союзники пообіцяли Україні на саміті у Вашингтоні, вже доставлені або прибудуть найближчим часом.

Джерело: Рютте в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна"

Деталі: За словами генерального секретаря, процес передачі зброї не завжди є швидким. Утім, країни-члени НАТО зазвичай дотримуються взятих на себе зобов’язань.

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Пряма мова: "Як правило, між наданням допомоги та її отриманням проходить небагато часу. Візьмемо, наприклад, зобов'язання у Вашингтоні під час останнього саміту НАТО в червні минулого року. Там зобов'язалися поставити Україні сім комплексів Patriot. Це зайняло трохи часу. На щастя, нині більшість з них вже доставлені або будуть доставлені найближчим часом".

Деталі: Рютте наголосив, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, оскільки кожна додаткова установка рятує життя. 

Пряма мова: "Україна потребує більше систем ППО. Кожна така установка – це врятовані життя. І ми бачили, наскільки це важливо після останньої трагедії в Сумах, де внаслідок удару російських ракет загинули понад 30 людей. І минуле неділі ми знову побачили, наскільки надзвичайно важливим я наявній систем протиповітряної оборони у вас". 

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Деталі: Генсек також повідомив, що НАТО активно координує зусилля як з країнами-членами, так і з державами-партнерами Альянсу, включно зі Швейцарією, Боснією, Аргентиною та Грузією.

Водночас Рютте зауважив, що утримується від публічної критики союзників через темпи постачання допомоги, вважаючи за краще вирішувати подібні питання у форматі закритого діалогу.

Пряма мова: "Не завжди допомагає, якщо я говорю про це занадто відкрито, тому що це може бути сприйнято як критика союзника або іншої країни поза НАТО, які були занадто повільними. Якби я вважав, що вони надто повільні, я б сказав про це телефоном, у стриманій розмові, а не через камери. Це не було б правильно".

Передісторія: 

  • Під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі 15 квітня президент Володимир Зеленський повторив заклик до надання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, наголосивши, що це залежить від політичної волі союзників. Він зауважив, що Україна готова на "будь-які кроки", щоб посилити протиповітряну оборону.
  • Напередодні Зеленський заявив про готовність купити у США десять систем ППО Patriot за $15 млрд, зазначивши, що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні.
  • Водночас президент США Дональд Трамп, коментуючи пропозицію України придбати ЗРК Patriot для захисту неба, натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".

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