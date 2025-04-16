Большинство обещанных систем Patriot для Украины уже доставлены – Генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что большинство из семи зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые союзники пообещали Украине на саммите в Вашингтоне, уже доставлены или прибудут в ближайшее время.
Источник: Рютте в интервью телеканалу "Мы-Украина"
Детали: По словам генерального секретаря, процесс передачи оружия не всегда является быстрым. Впрочем, страны-члены НАТО обычно придерживаются взятых на себя обязательств.
Прямая речь: "Как правило, между предоставлением помощи и ее получением проходит немного времени. Возьмем, например, обязательства в Вашингтоне во время последнего саммита НАТО в июне прошлого года. Там обязались поставить Украине семь комплексов Patriot. Это заняло немного времени. К счастью, сейчас большинство из них уже доставлены или будут доставлены в ближайшее время".
Детали: Рютте отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, поскольку каждая дополнительная установка спасает жизни.
Прямая речь: "Украина нуждается в большем количестве систем ПВО. Каждая такая установка – это спасенные жизни. И мы видели, насколько это важно после последней трагедии в Сумах, где в результате удара российских ракет погибли более 30 человек. И в минувшее воскресенье мы снова увидели, насколько чрезвычайно важным является наличие систем противовоздушной обороны у вас".
Детали: Генсек также сообщил, что НАТО активно координирует усилия как со странами-членами, так и с государствами-партнерами Альянса, включая Швейцарию, Боснию, Аргентину и Грузию.
В то же время Рютте отметил, что воздерживается от публичной критики союзников из-за темпов поставки помощи, предпочитая решать подобные вопросы в формате закрытого диалога.
Прямая речь: "Не всегда помогает, если я говорю об этом слишком открыто, потому что это может быть воспринято как критика союзника или другой страны вне НАТО, которые были слишком медленными. Если бы я считал, что они слишком медленные, я бы сказал об этом по телефону, в сдержанном разговоре, а не через камеры. Это не было бы правильно".
Предыстория:
- Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе 15 апреля президент Владимир Зеленский повторил призыв к предоставлению Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, отметив, что это зависит от политической воли союзников. Он отметил, что Украина готова на "любые шаги", чтобы усилить противовоздушную оборону.
- Накануне Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot за $15 млрд, отметив, что европейские партнеры готовы помочь в финансировании.
- В то же время президент США Дональд Трамп, комментируя предложение Украины приобрести ЗРК Patriot для защиты неба, намекнул, что Владимир Зеленский "начал войну".