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Радника міністра оборони США відсторонили через витік інформації – ЗМІ

Іван Д'яконовСереда, 16 квітня 2025, 02:29
Радника міністра оборони США відсторонили через витік інформації – ЗМІ
Фото: Getty Images

У Пентагоні відсторонили одного з ключових радників міністра оборони США Піта Гегсета – Дена Колдуелла. Причиною стали підозри у несанкціонованому розголошенні інформації, яке наразі розслідується.

Джерело: Reuters з посиланням на американського урядовця, який побажав залишитися анонімним

Деталі: За словами джерела, Колдуелла відправили в адміністративну відпустку через "несанкціоноване розголошення" інформації, хоча подробиці щодо характеру витоку або його адресата наразі не розголошуються. "Розслідування триває", – зазначив чиновник.

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Дослівно: "Хоча Колдвелл не такий відомий, як інші високопосадовці Пентагону, він відігравав критично важливу роль як радник Гегсета. Його важливість була підкреслена в ланцюжку витоків текстових повідомлень в Signal, які минулого місяця оприлюднило видання The Atlantic. У них міністр оборони Піт Гегсет називав Колдуелла найкращим контактом для взаємодії з Радою національної безпеки в контексті планування військових ударів по хуситах у Ємені".

Деталі: Агентство зазначає, що Колдуелл привернув до себе увагу у Вашингтоні своїми поглядами, які критики називали ізоляціоністськими, тоді як прихильники – стратегічно обґрунтованими.

Колдуелл також відомий своїми консервативними поглядами на зовнішню політику США. Він скептично ставився до американської військової допомоги Україні та виступав за скорочення військової присутності США в Європі.

США
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