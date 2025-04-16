Советника министра обороны США отстранили из-за утечки информации – СМИ

В Пентагоне отстранили одного из ключевых советников министра обороны США Пита Хегсета – Дэна Колдуэлла. Причиной стали подозрения в несанкционированном разглашении информации, которое сейчас расследуется.

Источник: Reuters со ссылкой на американского чиновника, который пожелал остаться анонимным

Детали: По словам источника, Колдуэлла отправили в административный отпуск из-за "несанкционированного разглашения" информации, хотя подробности о характере утечки или ее адресата пока не разглашаются. "Расследование продолжается", – отметил чиновник.

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Дословно: "Хотя Колдвелл не так известен, как другие высокопоставленные чиновники Пентагона, он играл критически важную роль как советник Хегсета. Его важность была подчеркнута в цепочке утечек текстовых сообщений в Signal, которые в прошлом месяце обнародовало издание The Atlantic. В них министр обороны Пит Хегсет называл Колдуэлла лучшим контактом для взаимодействия с Советом национальной безопасности в контексте планирования военных ударов по хуситам в Йемене".

Детали: Агентство отмечает, что Колдуэлл привлек к себе внимание в Вашингтоне своими взглядами, которые критики называли изоляционистскими, тогда как сторонники – стратегически обоснованными.

Колдуэлл также известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику США. Он скептически относился к американской военной помощи Украине и выступал за сокращение военного присутствия США в Европе.