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Росія масовано атакувала Одесу дронами: є постраждалі – ДСНС

Іван Д'яконовСереда, 16 квітня 2025, 02:41
Росія масовано атакувала Одесу дронами: є постраждалі – ДСНС
фото: Геннадій Труханов

У ніч на 16 квітня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу з використанням ударних безпілотників. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. Троє людей постраждали.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер

Пряма мова: "Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється". 

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Деталі: Пізніше міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Оновлено: О 05:25 В ДСНС повідомили, що за попередньою інформацією постраждали три особи. 

Одесабезпілотники
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