Россия массированно атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие – ГСЧС
Среда, 16 апреля 2025, 02:41
В ночь на 16 апреля российские войска совершили очередную атаку на Одессу с использованием ударных беспилотников. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения. Три человека пострадали.
Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер
Прямая речь: "В результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома. Информация о пострадавших уточняется".
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Детали: Позже мер Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки российских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.
Обновлено: В 05:25 В ГСЧС сообщили, что по предварительной информации пострадали три человека.