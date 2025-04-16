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Россия массированно атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие – ГСЧС

Иван ДьяконовСреда, 16 апреля 2025, 02:41
Россия массированно атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие – ГСЧС
фото: Геннадий Труханов

В ночь на 16 апреля российские войска совершили очередную атаку на Одессу с использованием ударных беспилотников. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения. Три человека пострадали.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер

Прямая речь: "В результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома. Информация о пострадавших уточняется".

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Детали: Позже мер Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки российских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Обновлено: В 05:25 В ГСЧС сообщили, что по предварительной информации пострадали три человека.

Одессабеспилотники
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