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ЄСПЛ розглядає справу щодо незаконного всиновлення росіянами українських дітей з Криму

Іван Д'яконовСереда, 16 квітня 2025, 03:52
ЄСПЛ розглядає справу щодо незаконного всиновлення росіянами українських дітей з Криму
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) офіційно розпочав розгляд справи, що стосується незаконного усиновлення Росією українських дітей, вивезених із Криму після окупації півострова у 2014 році.

Джерело: представництво президента України в Автономній Республіці Крим

Деталі: Згідно з даними Української Гельсінської спілки з прав людини, йдеться про десять дітей віком від одного до п’яти років, які на момент окупації Криму перебували під державною опікою у спеціалізованих установах. Після захоплення півострова російська влада відмовилася повертати дітей Україні, не інформувала про їхнє місце перебування, а згодом профілі цих дітей з’явилися на російських сайтах для усиновлення.

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Правозахисники зазначають, що інформація про деяких дітей зникла з відкритих джерел, що може свідчити про їхнє усиновлення громадянами РФ. У 2014 році російська влада оголосила понад 4 тисячі українських дітей із Криму, які не мали батьківського піклування, своїми громадянами.

Дослівно: "Заява до ЄСПЛ грунтується, зокрема, на статтях Європейської конвенції з прав людини, що гарантують право на повагу до приватного життя, свободу та особисту недоторканність. За словами заявників, свавільна зміна громадянства та подальше всиновлення позбавили дітей їхньої соціальної ідентичності як громадян України. Утримання дітей у закладах після окупації Криму також розцінюється як порушення їхніх прав".

Деталі: ЄСПЛ повідомив уряд Російської Федерації про справу № 6719/23 і запросив офіційні зауваження, які мають бути надані до 31 липня 2025 року.

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Передісторія: 

  • Під час виступу в Раді Безпеки ООН у грудні 2024 року радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна повідомила, що уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова похвалилася тим, що "розселила" в Росії понад 700 тисяч українських дітей.

ЄСПЛокупаціядіти
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