ЕСПЧ рассматривает дело о незаконном усыновлении россиянами украинских детей из Крыма
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) официально начал рассмотрение дела, касающегося незаконного усыновления Россией украинских детей, вывезенных из Крыма после оккупации полуострова в 2014 году.
Источник: представительство президента Украины в Автономной Республике Крым
Детали: Согласно данным Украинского Хельсинского союза по правам человека, речь идет о десяти детях в возрасте от одного до пяти лет, которые на момент оккупации Крыма находились под государственной опекой в специализированных учреждениях. После захвата полуострова российские власти отказались возвращать детей Украине, не информировали об их местонахождении, а впоследствии профили этих детей появились на российских сайтах для усыновления.
Правозащитники отмечают, что информация о некоторых детях исчезла из открытых источников, что может свидетельствовать об их усыновлении гражданами РФ. В 2014 году российские власти объявили более 4 тысяч украинских детей из Крыма, которые не имели родительской опеки, своими гражданами.
Дословно: "Заявление в ЕСПЧ основывается, в частности, на статьях Европейской конвенции по правам человека, гарантирующих право на уважение частной жизни, свободу и личную неприкосновенность. По словам заявителей, произвольная смена гражданства и дальнейшее усыновление лишили детей их социальной идентичности как граждан Украины. Содержание детей в учреждениях после оккупации Крыма также расценивается как нарушение их прав".
Детали: ЕСПЧ уведомил правительство Российской Федерации о деле № 6719/23 и запросил официальные замечания, которые должны быть предоставлены до 31 июля 2025 года.
Предыстория:
- Во время выступления в Совете Безопасности ООН в декабре 2024 года советник руководителя Офиса Президента и операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривная сообщила, что уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова похвасталась "расселением" в России более 700 тысяч украинских детей.