Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Трамп анонсував програму "самодепортації" зі стипендіями та авіаквитками для іммігрантів

Іван Д'яконовСереда, 16 квітня 2025, 05:34
Трамп анонсував програму самодепортації зі стипендіями та авіаквитками для іммігрантів
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск нової імміграційної ініціативи – програми "самодепортації". Вона передбачає надання фінансової допомоги та квитків на літак іммігрантам, які добровільно погодяться залишити територію США.

Джерело: інтерв’ю Трампа в програмі Fox Noticias

Деталі: За словами президента, мета програми – створити "комфортні умови" для добровільного повернення іммігрантів на батьківщину. 

Реклама:

"Ми дамо їм стипендію. Ми дамо їм трохи грошей і квиток на літак", — заявив Трамп.

Трамп також зазначив, що іммігранти, які покинуть країну в рамках програми, зможуть повернутися до США в майбутньому, якщо будуть "добре поводитись" і отримають згоду від уряду.

"Ми робимо самодепортацію, і ми збираємося зробити її комфортною для людей", – сказав Трамп.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

  • За даними видання The Washington Post, адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє план масової депортації, у розмовах згадується цифра 1 мільйон осіб за рік.
  • Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення скасувати з 24 квітня тимчасовий правовий статус для 530 тисяч громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, що може зробити багатьох з них вразливими до депортації.



СШАміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
фото, оновленоРосіяни масовано атакували Одесу БпЛА: виникли пожежі, є постраждалі
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Ватикан назвав офіційну причину смерті Папи Римського
У Путіна відповіли, чи відвідає Трамп парад у Москві 9 травня
Усі новини...
США
Радника міністра оборони США відсторонили через витік інформації – ЗМІ
ЗМІ: Переговори ЄС і США щодо тарифів не досягли прогресу
У Трампа розглядають можливе "економічне партнерство" з РФ як винагороду їй за мир
Останні новини
03:57
Стопами брата: бігун з Кенії з другим найкращим часом в історії виграв Бостонський марафон
03:40
відеоНацгвардійці взяли в полон групу російських піхотинців
03:04
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
02:40
Росіяни атакували Сумщину: 410 вибухів за добу, загинула людина
01:55
Потрапили до Книги рекордів Гіннеса: Онакойя і Мартінес пройшли 64-годинний шаховий марафон
01:04
Ватикан опублікував заповіт Папи Римського, який він склав за три роки до смерті
00:46
фото, оновленоРосіяни масовано атакували Одесу БпЛА: виникли пожежі, є постраждалі
00:16
На Колізеї вимкнуть освітлення, щоб вшанувати памʼять покійного Папи
23:57
Партія премʼєра Канади лідирує за тиждень до виборів
23:51
відеоНімецький голкіпер відіграв заключні хвилини футбольного матчу на позиції півзахисника
Усі новини...
Реклама:
Реклама: