Трамп представил программу "самодепортации" со стипендиями и авиабилетами для иммигрантов
Президент США Дональд Трамп объявил о запуске новой иммиграционной инициативы - программы "самодепортации". Она предусматривает предоставление финансовой помощи и билетов на самолет иммигрантам, которые добровольно согласятся покинуть территорию США.
Источник: интервью Трампа в программе Fox Noticias
Детали: По словам президента, цель программы - создать "комфортные условия" для добровольного возвращения иммигрантов на родину.
"Мы дадим им стипендию. Мы дадим им немного денег и билет на самолет", – заявил Трамп.
Трамп также отметил, что иммигранты, которые покинут страну в рамках программы, смогут вернуться в США в будущем, если будут "хорошо себя вести" и получат согласие от правительства.
"Мы делаем самодепортацию, и мы собираемся сделать ее комфортной для людей", – сказал Трамп.
Предыстория:
- По данным издания The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план массовой депортации, в разговорах упоминается цифра 1 миллион человек в год.
- Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить с 24 апреля временный правовой статус для 530 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, что может сделать многих из них уязвимыми к депортации.