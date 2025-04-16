Трамп представил программу "самодепортации" со стипендиями и авиабилетами для иммигрантов

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске новой иммиграционной инициативы - программы "самодепортации". Она предусматривает предоставление финансовой помощи и билетов на самолет иммигрантам, которые добровольно согласятся покинуть территорию США.

Источник: интервью Трампа в программе Fox Noticias

Детали: По словам президента, цель программы - создать "комфортные условия" для добровольного возвращения иммигрантов на родину.

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"Мы дадим им стипендию. Мы дадим им немного денег и билет на самолет", – заявил Трамп.

Трамп также отметил, что иммигранты, которые покинут страну в рамках программы, смогут вернуться в США в будущем, если будут "хорошо себя вести" и получат согласие от правительства.

"Мы делаем самодепортацию, и мы собираемся сделать ее комфортной для людей", – сказал Трамп.

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