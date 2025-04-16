На Полтавщині через падіння уламків дрона два населені пункти були без світла
Середа, 16 квітня 2025, 07:27
Два населені пункти у Решетилівській громаді Полтавської області залишились без електропостачання через падання уламків збитого російського безпілотника.
Джерело: голова ОВА Володимир Когут в Telegram
Пряма мова очільника області: "Вночі на Полтавщині працювала ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді. Без світла залишилися два населених пункти".
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Деталі: За словами Когута, звернень щодо руйнувань та постраждалих не надходило.
А фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Оновлено: Пізніше голова ОВА повідомив, що світло в будинки мешканців уже повернули.