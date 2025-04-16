На Полтавщині через падіння уламків дрона два населені пункти були без світла

Два населені пункти у Решетилівській громаді Полтавської області залишились без електропостачання через падання уламків збитого російського безпілотника.

Джерело: голова ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі на Полтавщині працювала ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді. Без світла залишилися два населених пункти".

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Деталі: За словами Когута, звернень щодо руйнувань та постраждалих не надходило.

А фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Оновлено: Пізніше голова ОВА повідомив, що світло в будинки мешканців уже повернули.