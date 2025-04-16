На Полтавщине из-за падения обломков дрона два населенных пункта без света
Среда, 16 апреля 2025, 07:27
Два населенных пункта в Решетиловской общине Полтавской области остались без электроснабжения из-за падения обломков сбитого российского беспилотника.
Источник: глава ОВА Владимир Когут в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью на Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БПЛА повреждена линия электропередач в Решетиловской общине. Без света остались два населенных пункта".
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Детали: По словам Когута, обращений относительно разрушений и пострадавших не поступало.
А специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Обновлено: Позже глава ОВА сообщил, что свет в дома жителей уже вернули.