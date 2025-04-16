Росія за добу втратила ще понад тисячу солдатів і 9 танків

Сили оброни за минулу добу знешкодили ще 1 050 російських військових та майже 4 сотні одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.04.25 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 936 210 (+1 050) осіб,

танків – 10 638 (+9) од,

бойових броньованих машин – 22 163 (+13) од,

артилерійських систем – 26 377 (+87) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 837 (+146) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 44 472 (+133) од,

спеціальної техніки – 3 804 (+3) од.

Дані уточнюються.