Росія за добу втратила ще понад тисячу солдатів і 9 танків
Середа, 16 квітня 2025, 07:46
Сили оброни за минулу добу знешкодили ще 1 050 російських військових та майже 4 сотні одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 936 210 (+1 050) осіб,
- танків – 10 638 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 22 163 (+13) од,
- артилерійських систем – 26 377 (+87) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 837 (+146) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44 472 (+133) од,
- спеціальної техніки – 3 804 (+3) од.
Дані уточнюються.