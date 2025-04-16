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Росія за добу втратила ще понад тисячу солдатів і 9 танків

Ірина БалачукСереда, 16 квітня 2025, 07:46
Росія за добу втратила ще понад тисячу солдатів і 9 танків
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни за минулу добу знешкодили ще 1 050 російських військових та майже 4 сотні одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 936 210 (+1 050) осіб,
  • танків – 10 638 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 22 163 (+13) од,
  • артилерійських систем – 26 377 (+87) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 837 (+146) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44 472 (+133) од,
  • спеціальної техніки – 3 804 (+3) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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