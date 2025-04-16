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Россия за сутки потеряла еще более тысячи солдат и 9 танков

Ирина БалачукСреда, 16 апреля 2025, 07:46
Россия за сутки потеряла еще более тысячи солдат и 9 танков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 050 российских военных и почти 4 сотни единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.04.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 936 210 (+1 050) человек,
  • танков – 10 638 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 163 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 26 377 (+87) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 837 (+146) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 44 472 (+133) ед,
  • специальной техники – 3 804 (+3) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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