Россия за сутки потеряла еще более тысячи солдат и 9 танков
Среда, 16 апреля 2025, 07:46
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 050 российских военных и почти 4 сотни единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.04.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 936 210 (+1 050) человек,
- танков – 10 638 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 22 163 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 26 377 (+87) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 837 (+146) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 44 472 (+133) ед,
- специальной техники – 3 804 (+3) ед.
Данные уточняются.