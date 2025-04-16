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Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкодили підприємство, будинки, авто та ЛЕП

Ірина БалачукСереда, 16 квітня 2025, 08:18
Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкодили підприємство, будинки, авто та ЛЕП
Пожежа в Кам'янському. Фото ДСНС

Російські окупанти не припиняють бити по Дніпропетровській області – від вечора 15 квітня регіон атакували безпілотниками, КАБами та з артилерії, пошкодили підприємство, житлові будинки, 10 авто, ЛЕП та газогін.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук в Telegram

Пряма мова Лисака: "До пізнього вечора на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Збили 7 безпілотників, які агресор спрямував на область. Через атаку БпЛА є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникло дві пожежі. Пошкоджені 10 авто та газогін". 

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Пожежа у Кам'янському
Фото Дснс

Деталі: Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків – 39 та 48 років, їм надали допомогу.

По Нікополю росіяни били з артилерії, також атакували місто дронами-камікадзе, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, гараж і господарська споруда.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами – побила 10 приватних будинків, магазини, інфраструктуру, лінію електропередач.

Дніпропетровська областьбезпілотники
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