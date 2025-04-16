Россияне атаковали Днепропетровскую область: повредили предприятие, дома, авто и ЛЭП

Российские оккупанты не прекращают бить по Днепропетровской области – с вечера 15 апреля регион атаковали беспилотниками, КАБами и из артиллерии, повредили предприятие, жилые дома, 10 авто, ЛЭП и газопровод.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "До позднего вечера на Днепропетровщине работали силы ПВО. Сбили 7 беспилотников, которые агрессор направил на область. Из-за атаки БпЛА есть разрушения на территории частного предприятия в Каменском. Возникло два пожара. Повреждены 10 авто и газопровод".

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Пожар в Каменском Фото ГСЧС

Детали: В результате атаки пострадали двое мужчин – 39 и 48 лет, им оказали помощь.

По Никополю россияне били из артиллерии, также атаковали город дронами-камикадзе, в результате чего повреждены частный дом, гараж и хозяйственная постройка.

По Новопавловской общине Синельниковского района российская армия ударила КАБами – побила 10 частных домов, магазины, инфраструктуру, линию электропередач.