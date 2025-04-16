Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Днепропетровскую область: повредили предприятие, дома, авто и ЛЭП

Ирина БалачукСреда, 16 апреля 2025, 08:18
Россияне атаковали Днепропетровскую область: повредили предприятие, дома, авто и ЛЭП
Пожар в Каменском. Фото ГСЧС

Российские оккупанты не прекращают бить по Днепропетровской области – с вечера 15 апреля регион атаковали беспилотниками, КАБами и из артиллерии, повредили предприятие, жилые дома, 10 авто, ЛЭП и газопровод.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "До позднего вечера на Днепропетровщине работали силы ПВО. Сбили 7 беспилотников, которые агрессор направил на область. Из-за атаки БпЛА есть разрушения на территории частного предприятия в Каменском. Возникло два пожара. Повреждены 10 авто и газопровод". 

Реклама:
 
Пожар в Каменском
Фото ГСЧС

Детали: В результате атаки пострадали двое мужчин – 39 и 48 лет, им оказали помощь.

По Никополю россияне били из артиллерии, также атаковали город дронами-камикадзе, в результате чего повреждены частный дом, гараж и хозяйственная постройка.

По Новопавловской общине Синельниковского района российская армия ударила КАБами – побила 10 частных домов, магазины, инфраструктуру, линию электропередач.

РЕКЛАМА:

 

Днепропетровская областьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Хегсет делился секретными данными в еще одном чате Signal, где были его жена и брат – СМИ
WSJ озвучило предложения Трампа, которые должен рассмотреть Киев по завершению войны
Трамп надеется, что Украина и РФ на следующей неделе заключат соглашение и "будут зарабатывать"
Глава МИД Чехии о "перемирии" Путина: Это как объявить голодовку и втайне есть конфеты
фотоFox News назвал Киев "российским" во время трансляции богослужений
Тело еще одного курсанта пограничной академии нашли на Буковине
Все новости...
Днепропетровская область
DeepState: Враг пытается выйти к окрестностям Шевченко, что в 5 километрах от Днепропетровщины
Россияне били по Днепропетровщине из "Градов" и тяжелой артиллерии: пострадал человек, бушевали пожары
Предприниматель и фермер из Днепропетровщины запачкали землю сотнями трупов животных: их будут судить
Последние новости
09:08
Делегации депутатов из Франции запретили въезд в Израиль
08:58
Россияне атаковали Николаев ракетами, а Херсон – из артиллерии: один раненый
08:45
видеоУкраинская гимнастка Онофрийчук отказалась от совместного фото с россиянкой
08:33
СМИ узнали, какое желание Трампа мешает преодолению тарифных споров между США и Китаем
08:27
"Пасхальное перемирие": войска РФ почти 2 тыс. раз обстреляли Украину и атаковали ВСУ 96 раз
08:21
Хегсет делился секретными данными в еще одном чате Signal, где были его жена и брат – СМИ
07:48
фото Россияне атаковали Харьковскую и Днепропетровскую области: горели квартиры и предприятие
07:25
ВСУ за сутки обезвредили 670 оккупантов и 10 артсистем
06:58
Трамп об освобождении от тарифов: Приезжайте в США и стройте в США
06:16
WSJ озвучило предложения Трампа, которые должен рассмотреть Киев по завершению войны
Все новости...
Реклама:
Реклама: