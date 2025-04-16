Найчастіше за минулу добу РФ атакувала біля Покровська – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 111 боєзіткнень, найчастіше росіяни атакували Покровський, Лиманський, Торецький та Курський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив майже 6600 обстрілів, з них 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська 1 раз атакували в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 3 атаки. Українські військові відбили штурми біля Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак. Спробував просунутися біля Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії, а також у напрямку Нового, Зеленої Долини та Григорівки.

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На Сіверському напрямку українські бійці відбили 5 штурмів поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксували 3 бої в районах Часового Яру, Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку противник здійснив 19 атак поблизу Дачного, Диліївки, Торецька та Курдюмівки.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 32 штурми в районах Сухої Балки, Зеленого Поля, Єлизаветівки, Лисівки, Удачного, Новосергіївки, Троїцького, Водяного Другого, Богданівки, Андріївки та у напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорватися біля Костянтинополя, Привільного, Розлива, Вільного Поля та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку російські війська атакували в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив 1 невдалу спробу просування.

У зоні бойових дій на Курщині українські підрозділи відбили 17 атак. Окупанти здійснили 38 авіаударів, скинувши 72 керовані авіабомби, а також провели 407 артобстрілів, з них 5 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено підготовки ворожих наступальних угруповань.