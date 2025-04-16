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Чаще всего за минувшие сутки РФ атаковала возле Покровска – Генштаб

Степан ГафткоСреда, 16 апреля 2025, 08:26
Чаще всего за минувшие сутки РФ атаковала возле Покровска – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 111 боестолкновений, чаще всего россияне атаковали Покровское, Лиманское, Торецкое и Курское направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 109 авиационных ударов, сбросив 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил почти 6600 обстрелов, из них 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2923 дроны-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении российские войска 1 раз атаковали в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло 3 атаки. Украинские военные отбили штурмы у Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг провел 14 атак. Попытался продвинуться у Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды, а также в направлении Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.

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На Северском направлении украинские бойцы отбили 5 штурмов вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировали 3 боя в районах Часового Яра, Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении противник совершил 19 атак вблизи Дачного, Дилиевки, Торецка и Курдюмовки.

На Покровском направлении украинские военные остановили 32 штурма в районах Сухой Балки, Зеленого Поля, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Новосергиевки, Троицкого, Водяного Второго, Богдановки, Андреевки и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорваться возле Константинополя, Привольного, Разлива, Свободного Поля и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении российские войска атаковали в районе Каменского.

На Приднепровском направлении агрессор совершил 1 неудачную попытку продвижения.

В зоне боевых действий на Курщине украинские подразделения отбили 17 атак. Оккупанты совершили 38 авиаударов, сбросив 72 управляемые авиабомбы, а также провели 407 артобстрелов, из них 5 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях не обнаружено подготовки вражеских наступательных группировок.

Генштаброссийско-украинская война
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