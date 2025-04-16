Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Удар РФ по Кривому Рогу 4 квітня: кількість жертв зросла до 20  

Ірина БалачукСереда, 16 квітня 2025, 08:29
Удар РФ по Кривому Рогу 4 квітня: кількість жертв зросла до 20  
Наслідки російського удару по Кривому Рогу 4 квітня. Фото ДСНС

Помер 23-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок російського удару по Кривому Рогу 4 квітня, – таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 20.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Трагічна новина... У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг на початку квітня. Найщиріші співчуття рідним".

Реклама:

Передісторія:

Кривий Рігракетний ударжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Через пункт пропуску "Шегині" обмежать рух для легкових авто до 10 травня
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Усі новини...
Кривий Ріг
Зеленський у рідному Кривому Розі вшанував пам'ять жертв удару РФ 4 квітня
У Кривому Розі попрощалися з 15-річними підлітками, яких вбила Росія: їх поховають разом
Медики намагаються врятувати хлопчика, важко пораненого російською ракетою в Кривому Розі
Останні новини
09:46
Швейцарська гвардія відклала приведення до присяги через смерть Папи
09:41
Українці на понад третину зменшили попит на вантажівки: які моделі популярні
09:32
Неоколоніалізм. Як Росія "рятує" Африку від України та США
09:31
фотоРосіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
09:25
Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей
09:14
Пошукова функція ChatGPT стрімко зростає в Європі, хоча до масштабів Google ще далеко
09:05
У Румунії зафіксували два землетруси
08:55
Збірна України з важкої атлетики завершила чемпіонат Європи з 13 медалями в активі
08:48
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
08:14
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Усі новини...
Реклама:
Реклама: