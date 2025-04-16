Удар РФ по Кривому Рогу 4 квітня: кількість жертв зросла до 20
Середа, 16 квітня 2025, 08:29
Помер 23-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок російського удару по Кривому Рогу 4 квітня, – таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 20.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Трагічна новина... У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг на початку квітня. Найщиріші співчуття рідним".
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Передісторія:
- Увечері 4 квітня російська армія завдала удару балістикою по житловому кварталу Кривого Рогу: загинули 19 людей, серед яких 9 дітей. Ще 75 людей дістали поранення.