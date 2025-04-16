Удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля: количество жертв возросло до 20

Умер 23-летний мужчина, который получил ранения в результате российского удара по Кривому Рогу 4 апреля, – таким образом количество жертв той атаки возросло до 20.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Трагическая новость... В больнице умер 23-летний парень, который получил ранения во время ракетной атаки на Кривой Рог в начале апреля. Искренние соболезнования родным".

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