Удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля: количество жертв возросло до 20
Среда, 16 апреля 2025, 08:29
Умер 23-летний мужчина, который получил ранения в результате российского удара по Кривому Рогу 4 апреля, – таким образом количество жертв той атаки возросло до 20.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Трагическая новость... В больнице умер 23-летний парень, который получил ранения во время ракетной атаки на Кривой Рог в начале апреля. Искренние соболезнования родным".
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Предыстория:
- Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога: погибли 19 людей, среди которых 9 детей. Еще 75 человек получили ранения.