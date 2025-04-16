РФ вдарили по Херсону з артилерії та КАБами: загинув чоловік, 9 поранених, серед них підліток

Вранці 16 квітня російські війська з авіації та артилерії обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік, ще 9 людей постраждали, серед них – 15-річний підліток. Також ворог пошкодив 20 багатоповерхівок, два приватні будинки, житлових будинків, спортивний заклад та два супермаркети.

Джерело: Херсонська ОВА, Херсонська облпрокуратура, очільник ОВА Олександр Прокудін, начальник МВА Роман Мрочко

Оновлено о 16:38: Мрочко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 9. За його словами, до лікарів звернулися ще двоє цивільних – 20-річна дівчина та 15-річний хлопець. У обох вибухові травми, дівчина лікуватиметься амбулаторно.

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В ОВА зазначили, що ворог скинув на місто чотири керовані авіаційні бомби. Унаслідок ударів пошкоджено спортивний заклад, близько 20 багатоповерхівок, два приватні будинки, поштове відділення, два супермаркети, торговий комплекс, ТРЦ, два освітні заклади та десятки цивільних авто. Під час гасіння пожежі було також пошкоджено дві машини рятувальників.

Пряма мова Прокудіна: "Через масовані ворожі удари поранення, несумісні з життям, дістав херсонець середнього віку".

Деталі: Начальник міської військової адміністрації Мрочко зазначив, що у момент російського удару чоловік, що загинув, перебував на вулиці.

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Також в обласній військовій адміністрації повідомили про те, що внаслідок авіаційного удару поранення отримав 61-річний чоловік, а через артобстріл з травмами в лікарню потрапила 70-річна жінка.

У прокуратурі зазначили, що загалом станом на 08:12 відомо про трьох постраждалих цивільних.

"Зафіксовано влучання по цивільних обʼєктах у житловому масиві артилерією та керованими авіаційними бомбами", – повідомили в облпрокуратурі.

Станом на 08:20 голова ОВА у своєму дописі в Telegram заявив, що росіяни продовжують обстрілювати Таврійський мікрорайон Херсона із РСЗВ. Також він проінформував, що внаслідок обстрілів потрощено спортивний заклад, супермаркет, цивільні автівки, приватні та багатоквартирні будинки.

О 09:24 в ОВА повідомили про ще одну постраждалу – до лікарні звернулась 20-річна дівчина. В неї діагностували вибухову травму та контузію.

Об 11:12 облпрокуратура у своєму дописі заявила про 5 поранених внаслідок ранкового обстрілу.

11:32 – за інформацією начальника МВА Мрочка, ще трьом херсонцям знадобилась медична допомога після ранкового обстрілу Центрального району міста.

"Двоє жінок 24 і 56 років самостійно звернулись до лікарні. В обох мінно-вибухова травма. У старшої потерпілої також пошкодження зв'язок суглобу. 70-річного постраждалого до медзакладу доправили співробітники поліції. Він отримав мінно-вибухову травму і перелом лівої руки", – повідомив Мрочко.

О 14:18 ОВА повідомила, що до лікарні звернувся 28-річний чоловік, який постраждав через ранковий обстріл Херсона, у нього діагностували вибухову травму та контузію.

14:52 – за заявою військової адміністрації, до лікарів звернулась 51-річна жінка з вибуховою травмою та контузією. Медики надали їй допомогу на місці.