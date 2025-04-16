РФ ударили по Херсону из артиллерии и КАБами: погиб человек, 9 раненых, среди них подросток

Утром 16 апреля российские войска из авиации и артиллерии обстреляли Херсон, в результате чего погиб человек, еще 9 человек пострадали, среди них – 15-летний подросток. Также враг повредил 20 многоэтажек, два частных дома, жилых домов, спортивное заведение и два супермаркета.

Источник: Херсонская ОВА, Херсонская облпрокуратура, глава ОВА Александр Прокудин, начальник ГВА Роман Мрочко

Обновлено в 16:38: Мрочко сообщил, что количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 9. По его словам, к врачам обратились еще двое гражданских – 20-летняя девушка и 15-летний парень. У обоих взрывные травмы, девушка будет лечиться амбулаторно.

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В ОВА отметили, что враг сбросил на город четыре управляемые авиационные бомбы. В результате ударов повреждены спортивное учреждение, около 20 многоэтажек, два частных дома, почтовое отделение, два супермаркета, торговый комплекс, ТРЦ, два образовательных учреждения и десятки гражданских авто. Во время тушения пожара были также повреждены две машины спасателей.

Прямая речь Прокудинa: "Из-за массированных вражеских ударов ранения, несовместимые с жизнью, получил херсонец среднего возраста".

Детали: Начальник городской военной администрации Мрочко отметил, что в момент российского удара мужчина, который погиб, находился на улице.

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Также в областной военной администрации сообщили о том, что в результате авиационного удара ранения получил 61-летний мужчина, а из-за артобстрела с травмами в больницу попала 70-летняя женщина.

В прокуратуре отметили, что всего по состоянию на 08:12 известно о трех пострадавших гражданских.

"Зафиксировано попадание по гражданским объектам в жилом массиве артиллерией и управляемыми авиационными бомбами", – сообщили в облпрокуратуре.

По состоянию на 08:20 глава ОВА в своей заметке в Telegram заявил, что россияне продолжают обстреливать Таврический микрорайон Херсона из РСЗО. Также он проинформировал, что в результате обстрелов повреждены спортивное учреждение, супермаркет, гражданские автомобили, частные и многоквартирные дома.

В 09:24 в ОВА сообщили о еще одной пострадавшей – в больницу обратилась 20-летняя девушка. У нее диагностировали взрывную травму и контузию.

В 11:12 облпрокуратура в своем сообщении заявила о 5 раненых в результате утреннего обстрела.

11:32 – по информации начальника ГВА Мрочка, еще троим херсонцам понадобилась медицинская помощь после утреннего обстрела Центрального района города.

"Две женщины, 24 и 56 лет, самостоятельно обратились в больницу. У обеих минно-взрывная травма. У старшей пострадавшей также повреждены связки сустава. 70-летнего пострадавшего в медучреждение доставили сотрудники полиции. Он получил минно-взрывную травму и перелом левой руки", – сообщил Мрочко.

В 14:18 ОВА сообщила, что в больницу обратился 28-летний мужчина, пострадавший в результате утреннего обстрела Херсона, у него диагностировали взрывную травму и контузию.

14:52 – по заявлению военной администрации, к медикам обратилась 51-летняя женщина с взрывной травмой и контузией. Врачи оказали ей помощь на месте.