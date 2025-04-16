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Мовчання – теж зброя: Генштаб за допомогою мультика закликав дотримуватись інформаційної безпеки

Ірина БалачукСереда, 16 квітня 2025, 09:53
Мовчання – теж зброя: Генштаб за допомогою мультика закликав дотримуватись інформаційної безпеки
Скриншот з ролика Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ опублікував у соцмережах анімаційний ролик і закликав ЗМІ, політиків та військових дотримуватися інформаційної безпеки і не поширювати дані, які може використати ворог.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Під час війни немає несуттєвого – усе має значення. Один репортаж, зроблений без погодження, може стати джерелом координат для ворога. Нестриманий коментар – об'єктом розвідки. Зайва публікація – причиною удару та втрат".

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Деталі: У ролику розповідають історію про нібито репортаж з цивільного підприємства, на якому виготовляють дрони. За сюжетом саме після показу цього відео на телебаченні ворог отримав дані для удару, який призвів до знищення виробництва і до багатьох жертв.

"Усі, хто працює з чутливою інформацією, повинні діяти відповідально та з дотриманням правил інформаційної безпеки. Цей ролик – нагадування для кожного журналіста, військового, громадського діяча чи посадовця: мовчання – це теж зброя. Ворог чує! Пильнуй!", – наголосили у Генштабі.

ГенштабЗМІмедіа
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