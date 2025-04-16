Молчание – тоже оружие: Генштаб с помощью мультика призвал соблюдать информационную безопасность

Генштаб ВСУ опубликовал в соцсетях анимационный ролик и призвал СМИ, политиков и военных соблюдать информационную безопасность и не распространять данные, которые может использовать враг.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Во время войны нет несущественного – все имеет значение. Один репортаж, сделанный без согласования, может стать источником координат для врага. Несдержанный комментарий – объектом разведки. Лишняя публикация – причиной удара и потерь".

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Детали: В ролике рассказывают историю о якобы репортаже с гражданского предприятия, на котором изготавливают дроны. Согласно сюжету, именно после показа этого видео на телевидении враг получил данные для удара, который привел к уничтожению производства и к многим жертвам.

"Все, кто работает с чувствительной информацией, должны действовать ответственно и с соблюдением правил информационной безопасности. Этот ролик – напоминание для каждого журналиста, военного, общественного деятеля или чиновника: молчание – это тоже оружие. Враг слышит! Следи!", – отметили в Генштабе.