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Сили ППО збили 57 із 97 БПЛА, ще 34 безпілотники-імітатори не досягли своїх цілей

Анастасія ПроцСереда, 16 квітня 2025, 10:55
Сили ППО збили 57 із 97 БПЛА, ще 34 безпілотники-імітатори не досягли своїх цілей
фото: ПС

У ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну 97 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 57 безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Станом на 9.30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни.

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34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Деталі: Повідомляється, що внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.

Окупанти запустили дрони з російських міст Міллерово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупованого Криму. 

Повітряні сили ЗСУ
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