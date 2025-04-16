Силы ПВО сбили 57 из 97 БПЛА, еще 34 беспилотника-имитатора не достигли своих целей

В ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину 97 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 57 беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 9.30 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, в центре и на юге страны.

Реклама:

34 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий).

Детали: Сообщается, что в результате российской атаки пострадали Сумская, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области.

Оккупанты запустили дроны из российских городов Миллерово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск и временно оккупированного Крыма.