Рубіо і Віткофф поїдуть на переговори до Парижа: йтиметься і про Україну – ЗМІ
Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланник президента Стів Віткофф вирушать на перемовини до Парижа цього тижня – на зустрічах серед іншого йтиметься і про Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico
Деталі: За даними двох співрозмовників видання, яким відомо про підготовку візиту, Віткофф має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо – зі своїм французьким візаві Жаном-Ноелем Барро.
Під час візиту вони планують обговорювати Україну, Іран і торговельні питання у контексті "тарифної війни", розпочатої Дональдом Трампом.
Поїздка стане першим візитом американських топпосадовців до Франції після приїзду віцепрезидента Джей Ді Венса на саміт щодо штучного інтелекту у лютому.
Як відомо, Франція разом з Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України.
Передісторія:
- Минулого тижня спеціальний посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф зустрічався з правителем РФ Владіміром Путіним. Вихідними він мав перший прямий контакт з Іраном за адміністрації Трампа.
- Віткофф назвав свої переговори з Путіним "переконливими", а також заявив, що можливість якоїсь угоди впирається у "п’ять територій".