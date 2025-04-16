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Рубіо і Віткофф поїдуть на переговори до Парижа: йтиметься і про Україну – ЗМІ

Марія Ємець, Ірина БалачукСереда, 16 квітня 2025, 10:51
Рубіо і Віткофф поїдуть на переговори до Парижа: йтиметься і про Україну – ЗМІ
Спецпосланник президента США Стів Віткофф та держсекретар США Марко Рубіо. Колаж УП

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланник президента Стів Віткофф вирушать на перемовини до Парижа цього тижня – на зустрічах серед іншого йтиметься і про Україну. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: За даними двох співрозмовників видання, яким відомо про підготовку візиту, Віткофф має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо – зі своїм французьким візаві Жаном-Ноелем Барро. 

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Під час візиту вони планують обговорювати Україну, Іран і торговельні питання у контексті "тарифної війни", розпочатої Дональдом Трампом. 

Поїздка стане першим візитом американських топпосадовців до Франції після приїзду віцепрезидента Джей Ді Венса на саміт щодо штучного інтелекту у лютому. 

Як відомо, Франція разом з Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України.

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Передісторія:

СШАФранціяУкраїна
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