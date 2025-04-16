Рубио и Уиткофф поедут на переговоры в Париж: речь пойдет и об Украине – СМИ
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф отправятся на переговоры в Париж на этой неделе – на встречах среди прочего речь пойдет и об Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico
Детали: По данным двух собеседников издания, которым известно о подготовке визита, Уиткофф должен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а Рубио – со своим французским визави Жаном-Ноэлем Барро.
Во время визита они планируют обсуждать Украину, Иран и торговые вопросы в контексте "тарифной войны", начатой Дональдом Трампом.
Поездка станет первым визитом американских топ-чиновников во Францию после приезда вице-президента Джей Ди Венса на саммит по искусственному интеллекту в феврале.
Как известно, Франция вместе с Британией возглавляет группу стран, которые нарабатывают возможные варианты гарантий безопасности для Украины.
Предыстория:
- На прошлой неделе специальный посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф встречался с правителем РФ Владимиром Путиным. На выходных он имел первый прямой контакт с Ираном при администрации Трампа.
- Уиткофф назвал свои переговоры с Путиным "убедительными", а также заявил, что возможность какой-то сделки упирается в "пять территорий".