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Рубио и Уиткофф поедут на переговоры в Париж: речь пойдет и об Украине – СМИ

Мария Емец, Ирина БалачукСреда, 16 апреля 2025, 10:51
Рубио и Уиткофф поедут на переговоры в Париж: речь пойдет и об Украине – СМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио. Коллаж УП

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф отправятся на переговоры в Париж на этой неделе – на встречах среди прочего речь пойдет и об Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: По данным двух собеседников издания, которым известно о подготовке визита, Уиткофф должен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а Рубио – со своим французским визави Жаном-Ноэлем Барро.

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Во время визита они планируют обсуждать Украину, Иран и торговые вопросы в контексте "тарифной войны", начатой Дональдом Трампом.

Поездка станет первым визитом американских топ-чиновников во Францию после приезда вице-президента Джей Ди Венса на саммит по искусственному интеллекту в феврале.

Как известно, Франция вместе с Британией возглавляет группу стран, которые нарабатывают возможные варианты гарантий безопасности для Украины.

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СШАФранцияУкраина
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