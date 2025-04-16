Аеророзвідники показали, як росіяни кидають на позиції ЗСУ солдатів на милицях
Аеророзвідники бригади "Спартан" зафіксували на Покровському напрямку, як російські загарбники відправляють на позиції Сил оборони своїх поранених солдатів, які шкутильгають на саморобних милицях.
Джерело: ОСУВ "Хортиця" у Telegram
Дослівно: "Аеророзвідники бригади "Спартан" зафіксували черговий доказ того, що ворог не шкодує свій особовий склад. Цього разу в бік позицій наших захисників на Покровському напрямку намагався йти на штурм окупант, який спирався на палицю, але впевнено йшов вперед.
Усе частіше в поле зору аеророзвідки "Спартану" потрапляють поранені штурмовики противника, які шкутильгають у бік наших позицій з палицями або на саморобних милицях".
Деталі: Військові зазначили, що це непоодинокі випадки. Окупантами рухає страх бути знищеними своїми ж командирами і розуміння, що немає сенсу чекати на евакуацію та єдина надія на українській полон. А їхні командири ставлять ультиматум: або йдеш в бій, або тебе знищать свої ж поплічники.
На Покровському напрямку аеророзвідники зафіксували черговий доказ того, що росіяни відправляють на позиції ЗСУ поранених військових, які шкутильгають з палицями або на саморобних милицях. Відео: 3 бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ «Спартан» pic.twitter.com/PVROclyxbn— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 16, 2025РЕКЛАМА:
Відео: 3 бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ "Спартан"