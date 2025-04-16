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Аеророзвідники показали, як росіяни кидають на позиції ЗСУ солдатів на милицях

Станіслав ПогоріловСереда, 16 квітня 2025, 13:18
Аеророзвідники показали, як росіяни кидають на позиції ЗСУ солдатів на милицях
фото: скриншот з відео

Аеророзвідники бригади "Спартан" зафіксували на Покровському напрямку, як російські загарбники відправляють на позиції Сил оборони своїх поранених солдатів, які шкутильгають на саморобних милицях.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" у Telegram

Дослівно: "Аеророзвідники бригади "Спартан" зафіксували черговий доказ того, що ворог не шкодує свій особовий склад. Цього разу в бік позицій наших захисників на Покровському напрямку намагався йти на штурм окупант, який спирався на палицю, але впевнено йшов вперед.

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Усе частіше в поле зору аеророзвідки "Спартану" потрапляють поранені штурмовики противника, які шкутильгають у бік наших позицій з палицями або на саморобних милицях".

Деталі: Військові зазначили, що це непоодинокі випадки. Окупантами рухає страх бути знищеними своїми ж командирами і розуміння, що немає сенсу чекати на евакуацію та єдина надія на українській полон. А їхні командири ставлять ультиматум: або йдеш в бій, або тебе знищать свої ж поплічники.

Відео: 3 бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ "Спартан"

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