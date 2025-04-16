Аэроразведчики показали, как россияне бросают на позиции ВСУ солдат на костылях

Аэроразведчики бригады "Спартан" зафиксировали на Покровском направлении, как российские захватчики отправляют на позиции Сил обороны своих раненых солдат, которые ковыляют на самодельных костылях.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "Аэроразведчики бригады "Спартан" зафиксировали очередное доказательство того, что враг не жалеет свой личный состав. На этот раз в сторону позиций наших защитников на Покровском направлении пытался идти на штурм оккупант, который опирался на палку, но уверенно шел вперед.

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Все чаще в поле зрения аэроразведки "Спартана" попадают раненые штурмовики противника, которые ковыляют в сторону наших позиций с палками или на самодельных костылях".

Детали: Военные отметили, что это не единичные случаи. Оккупантами движет страх быть уничтоженными своими же командирами и понимание, что нет смысла ждать эвакуации и единственная надежда на украинский плен. А их командиры ставят ультиматум: или идешь в бой, или тебя уничтожат свои же приспешники.

На Покровському напрямку аеророзвідники зафіксували черговий доказ того, що росіяни відправляють на позиції ЗСУ поранених військових, які шкутильгають з палицями або на саморобних милицях. Відео: 3 бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ «Спартан» pic.twitter.com/PVROclyxbn РЕКЛАМА: April 16, 2025

Видео: 3 бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана НГУ "Спартан"