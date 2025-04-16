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Аэроразведчики показали, как россияне бросают на позиции ВСУ солдат на костылях

Станислав ПогориловСреда, 16 апреля 2025, 13:18
Аэроразведчики показали, как россияне бросают на позиции ВСУ солдат на костылях
фото: скриншот с видео

Аэроразведчики бригады "Спартан" зафиксировали на Покровском направлении, как российские захватчики отправляют на позиции Сил обороны своих раненых солдат, которые ковыляют на самодельных костылях.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "Аэроразведчики бригады "Спартан" зафиксировали очередное доказательство того, что враг не жалеет свой личный состав. На этот раз в сторону позиций наших защитников на Покровском направлении пытался идти на штурм оккупант, который опирался на палку, но уверенно шел вперед.

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Все чаще в поле зрения аэроразведки "Спартана" попадают раненые штурмовики противника, которые ковыляют в сторону наших позиций с палками или на самодельных костылях".

Детали: Военные отметили, что это не единичные случаи. Оккупантами движет страх быть уничтоженными своими же командирами и понимание, что нет смысла ждать эвакуации и единственная надежда на украинский плен. А их командиры ставят ультиматум: или идешь в бой, или тебя уничтожат свои же приспешники.

Видео: 3 бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана НГУ "Спартан"

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