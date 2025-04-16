Майже кожен п’ятий словак бажає перемоги Росії у війні проти України – опитування

Опитування Ipsos для CEDMO показало, що понад 18% громадян Словаччини підтримують перемогу Росії у війні, тоді як лише третина опитаних – на боці України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування проведеного компанією Ipsos для незалежної організації Central European Digital Media Observatory (CEDMO), опубліковані виданням Denník N

Деталі: Згідно з результатами соцопитування, тільки третина мешканців Словаччини висловлює підтримку Україні у прагненні здобути перемогу у війні.

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Ще 33% респондентів виступають за припинення бойових дій шляхом укладення тимчасового миру, без досягнення військового успіху жодною зі сторін.

Понад 16% опитаних зізналися, що не мають чіткої позиції або їм байдуже, чим завершиться війна.

Серед виборців правлячої партії Smer, очолюваної прем’єром Робертом Фіцо, ідея перемоги України має найнижчий рівень підтримки – всього 3%, тоді як 43% прихильників цієї політичної сили виступають за перемогу Росії.

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Схожі настрої спостерігаються серед прибічників радикального руху "Республіка", який утворився після розколу "Народної партії Наша Словаччина" Мар’яна Котлеби. Тут 44% виборців віддають перевагу перемозі РФ, тоді як Україну підтримують лише 6%.

Серед прихильників коаліційної Словацької національної партії також переважає проросійська позиція: 31% за перемогу Росії та тільки 4% – за Україну. Натомість виборці ще однієї коаліційної сили – партії "Голос" демонструють поміркованішу позицію: 27% підтримують Україну, а 14% – Росію.

Максимальну підтримку Україні висловлюють виборці опозиційного об’єднання "Прогресивна Словаччина" – 75%, та партії "Демократи", очолюваної ексміністром оборони Ярославом Надем – 63%.

Водночас, лише 1% і 4% виборців цих політичних сил відповідно бажають перемоги РФ.

Серед прихильників Християнсько-демократичного руху Україну підтримують 53%, тоді як Росію – 4%. Аналогічне співвідношення у партії "Свобода і солідарність" (SaS): 50% за Україну та 4% за РФ. У випадку Словацького руху – 47% на боці України.

Частка тих, хто підтримує Росію, зростає з віком: серед молоді віком 16–24 років таких лише 7%, у віковій групі 35–44 років – вже 18%, у категорії 55–64 років – 20%, а серед респондентів 65+ – аж 26%.

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