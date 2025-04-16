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Почти каждый пятый словак желает победы России в войне против Украины – опрос

Иванна Костина, Степан ГафткоСреда, 16 апреля 2025, 14:21
Почти каждый пятый словак желает победы России в войне против Украины – опрос
Фото: Getty Images

Опрос Ipsos для CEDMO показал, что более 18% граждан Словакии поддерживают победу России в войне, тогда как только треть опрошенных – на стороне Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Ipsos для независимой организации Central European Digital Media Observatory (CEDMO), опубликованные изданием Denník N

Детали: Согласно результатам соцопроса, только треть жителей Словакии выражает поддержку Украине в стремлении одержать победу в войне.

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Еще 33% респондентов выступают за прекращение боевых действий путем заключения временного мира, без достижения военного успеха ни одной из сторон.

Более 16% опрошенных признались, что не имеют четкой позиции или им безразлично, чем завершится война.

Среди избирателей правящей партии Smer, возглавляемой премьером Робертом Фицо, идея победы Украины имеет самый низкий уровень поддержки – всего 3%, тогда как 43% сторонников этой политической силы выступают за победу России.

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Похожие настроения наблюдаются среди сторонников радикального движения "Республика", которое образовалось после раскола "Народной партии Наша Словакия" Марьяна Котлебы. Здесь 44% избирателей отдают предпочтение победе РФ, тогда как Украину поддерживают лишь 6%.

Среди сторонников коалиционной Словацкой национальной партии также преобладает пророссийская позиция: 31% за победу России и только 4% – за Украину. Зато избиратели еще одной коалиционной силы – партии "Голос" демонстрируют более умеренную позицию: 27% поддерживают Украину, а 14% – Россию.

Максимальную поддержку Украине выражают избиратели оппозиционного объединения "Прогрессивная Словакия" – 75%, и партии "Демократы", возглавляемой экс-министром обороны Ярославом Надем – 63%.

В то же время, только 1% и 4% избирателей этих политических сил соответственно желают победы РФ.

Среди сторонников Христианско-демократического движения Украину поддерживают 53%, тогда как Россию – 4%. Аналогичное соотношение у партии "Свобода и солидарность" (SaS): 50% за Украину и 4% за РФ. В случае Словацкого движения – 47% на стороне Украины.

Доля тех, кто поддерживает Россию, растет с возрастом: среди молодежи в возрасте 16-24 лет таких только 7%, в возрастной группе 35-44 лет – уже 18%, в категории 55-64 лет – 20%, а среди респондентов 65+ – аж 26%.

Напомним:

  • Палата депутатов Словакии отклонила проект резолюции оппозиции, который призывал Россию вывести свои войска из Украины и осуждал российские атаки на Кривой Рог и Сумы.
  • Премьер Роберт Фицо также отказался прямо осудить нападение России на Сумы, отметив, что у него "недостаточно информации".
  • Фицо также отверг призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас к европейским лидерам не посещать Москву по случаю так называемого парада победы 9 мая.

Словакияопросроссийско-украинская война
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