РФ просить у США заморожені активи на купівлю "Боїнгів" у разі припинення вогню в Україні – ЗМІ

Росія на переговорах зі Сполученими Штатами звернулась з проханням дозволити їй купувати літаки Boeing, використовуючи гроші від заморожених активів, після припинення вогню в Україні.

Джерело: Bloomberg із посиланням на поінформоване з цього питання джерело в Москві

Дослівно: "Хоча цей запит не є умовою згоди на перемир'я, Росія розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані для купівлі літаків без припинення вогню, сказала особа, яка побажала не називати себе під час обговорення внутрішніх питань. Угода про купівлю літаків може стати частиною послаблення санкцій у разі припинення бойових дій".

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Деталі: Американські законодавці підрахували, що російські активи в США становлять приблизно 5 мільярдів доларів.

У матеріалі зазначається, що після вторгнення Росії в Україну компанія Boeing припинила свою діяльність у Росії, включаючи великий інженерний центр.

Bloomberg вважає, що перспективи потенційного відновлення продажів Boeing до Росії зростають, оскільки американський літакобудівник зазнає тиску на інших ринках через глобальну тарифну війну, розпочату президентом Дональдом Трампом.

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На цьому фоні Китай наказав своїм авіакомпаніям припинити приймати літаки американського виробництва, а Ryanair Holdings Plc заявила, що може затримати поставки Boeing, якщо вони підпадають під тарифи.

Після початку вторгнення Росія захопила 400 іноземних літаків, які були орендовані її авіакомпаніями. Фонд національного добробуту Росії виділив 300 мільярдів рублів (3,7 мільярда доларів) на закупівлю літаків у міжнародних лізингових компаній.

Хоча Росія прямо не пов’язувала припинення війни в Україні зі скасуванням санкцій з боку США та їх союзників, правитель РФ Володимир Путін та інші високопосадовці Росії заявили, що мирна угода вимагатиме скасування західних каральних заходів.